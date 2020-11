Ocilion bietet Kunden jetzt neues Feature

Anzeige

Ocilion arbeitet jetzt Xroad Media zusammen. Über eine neu integrierte Engine erhalten Kunden jetzt Sehempfehlungen und sollen weniger Zeit für die Suche nach passenden Inhalten verschwenden müssen.

„Ncanto“, so heißt die Recommendation Engine, die nun zum Einsatz kommt. Ocilion hat sie in Partnerschaft mit Xroad Media in die IPTV-Plattform für Netzbetreiber und ihre Endkunden integriert. Das kündigte das Unternehmen heute an. Kunden sollen mit dem Tool personalisierte Empfehlungen aus dem laufenden Programm, Replay und der Videothek erhalten. Verschiedene Algorithmen sollen dabei das Sehverhalten und die Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer analysieren und dementsprechend die Inhalte filtern. Darüber hinaus werden Nutzern auch die meistgesehenen und besonders positiv bewerteten Titel von anderen Kunden des jeweiligen Netzbetreibers vorgeschlagen. Die Fülle an Streaming- und Live-Inhalten soll man somit leichter überblicken können.

Wie Ocilion erklärt, habe die Salzburg AG als erster Kunde die Lösung für ihre Nutzer bereits erfolgreich im Einsatz. Weitere Netzbetreiber sollen in Kürze damit starten. Für die Ocilion On-Premises-Lösung sind die Content-Empfehlungen ab sofort verfügbar, so das Unternehmen. Für den IPTV-Cloud-Server sollen sie zu einem späteren Zeitpunkt implementiert werden.

Adolf Proidl, Mitgründer und Geschäftsführer der Xroad Media GmbH, zeigt sich von der Zusammenarbeit mit Ocilion begeistert. „Wie am Beispiel von der Salzburg AG gesehen wurde, bedeutet die Vorintegration von Ncanto in die Plattform von Ocilion, dass Kunden von Ocilion ihr TV- und Videoangebot durch Ncanto einfach und schnell personalisieren können. Dadurch können sie die damit verbundenen Vorteile von zufriedeneren und aktiveren Nutzern sowie die zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten von Inhalten ebenfalls genießen“, so Proidl.