OneFootball jetzt als TV App verfügbar: Livestreams und mehr

Anzeige

Seit dem 4. November ist OneFootball auch als TV App verfügbar und will mit Livestreams, Highlights und News aus der Welt des Fußballs locken.

Anzeige

Die OnfeFootball-App ist seit wenigen Tagen auf Apple tvOS und Amazon Fire TV Geräten weltweit verfügbar. Android TV, Samsung und LG Smart TVs sollen in den kommenden Wochen ebenfalls nachziehen, kündigte die Plattform auf ihrer Website an. Wie der Ankündigung weiter zu entnehmen ist, richtet sich die App an alle, die die Inhalte und Angebote nicht nur mobil auf dem Smartphone, sondern auch in den heimischen vier Wänden auf einem größeren Bildschirm ansehen und nutzen wollen.

„Der Fußballfan von heute erlebt das Spiel auf viele verschiedene Arten, sei es im Stadion, auf dem Fernseher oder auf seinem mobilen Gerät. Wir wissen, dass unsere Nutzer die Möglichkeit haben wollen, Live-Spiele auf dem großen Bildschirm zu sehen. Deshalb haben wir ihrem Wunsch entsprochen und es noch einfacher gemacht, das Spiel, das sie lieben, auf die Art und Weise zu genießen, die zu ihnen passt – auf ihrem Handy, im Internet und jetzt auch auf ihrem Smart-TV. Wir können es kaum erwarten, die unglaubliche Vielfalt der OneFootball-Inhalte auf die Fernsehbildschirme in aller Welt zu bringen – in Full HD, was dich, deine Freunde und deine Familie noch näher ans Geschehen bringt“, zitiert die Seite den OneFootball Chief Product Officer, Ismail Elshareef im Netz.

Quelle: OneFootball

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com