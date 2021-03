ORF-TVthek ab sofort auch bei Sky in Österreich

Anzeige

Sky Österreich und ORF verstärken ihre Kooperation: Die ORF-TVthek bereichert Sky TV-Plattform in Österreich.

Die TVthek ist ab heute sowohl via Sky Q als auch Sky X abrufbar. Die neue Content-Kooperation von ORF und Sky Österreich Fernsehen GmbH wurde von Seiten des ORF von der Hauptabteilung Online und neue Medien (Leitung: ORF-Onlinechef Thomas Prantner, Projektleitung: EUR ING Christian Eder) und der ORF-Enterprise (Geschäftsführung: Oliver Böhm, Projektleitung: Bakk. phil. Mario Leonhardsberger) implementiert. Somit kann die ORF-Mediathek nun auf einer weiteren wichtigen medialen Plattform für das Publikum bereitgestellt werden.

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: „Fernsehen wann und wo Sie wollen. Dieser Claim der ORF-TVthek wird nun auch auf den Sky-Plattformen Wirklichkeit. Diese Kooperation Österreichs größter Videoplattform mit Sky Österreich ist ein weiteres positives Signal in Richtung Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen ORF und privaten Medienhäusern. Ich danke auch der früheren ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Mag. Beatrice Cox-Riesenfelder, die maßgeblich am Zustandekommen dieser Kooperation mitgewirkt hat.“

„Allen Zuschauern in Österreich das beste TV-Erlebnis zu bieten, ist die große Mission von Sky.“, so Neal O’Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich. „Dafür bündeln wir die bestmöglichen Inhalte. Sei es herausragender Live-Sport, spannende Serien und Filme oder erstklassige Dokumentationen auf Sky Q und Sky X. Mit dem ORF als Partner und der ORF-TVthek als neuer App und damit neuem Content-Angebot, macht Sky Österreich nun einen weiteren wichtigen Schritt. Wir sind sicher, dass wir damit das Seherlebnis der Sky-Kunden verbessern und eine noch höhere Faszination für unser Programmangebot schaffen. Danke an unseren Partner ORF, dass er ebenfalls den Zuschauer in den Mittelpunkt des gemeinsamen Interesses stellt.“

Quelle: Sky Österreich