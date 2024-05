Pluto TV: Das sind die neuen Channels im Juni

Für den Juni kündigt Pluto TV mehrere neue Channels an, die sich unter anderem dezidiert an die LGBTQIA+ Community richten.

Unter dem Motto „Love is Love“ will Pluto TV ab dem 3. Juni rund um die Uhr die LGBTQIA+-orientierten Channels MTV Pride, PRIDEtv, Schitt’s Creek und Pluto TV Camp bündeln. Auf letzterem Kanal sollen unter anderem Werke wie „Boulevard der Dämmerung“, „Schwere Jungs – leichte Mädchen“ oder auch Filme mit Cher und Barbra Streisand laufen.

Weitere neue Pluto TV Channels mit Filmen und Serien im Juni

Ebenfalls am 3. Juni startet mit „Nick Danger“ ein Kanal für die Serie „Henry Danger“ sowie ihren Ableger „Danger Force“ starten. Mit „Die Casagrandes“ wird außerdem ein eigener Kanal für das gleichnamige Spin-off von „Willkommen bei den Louds“ freigeschaltet. Darüber hinaus kann man ab dem 12. Juni auf der Plattform rund um die Uhr „Baywatch“ auf einem eigenen Kanal sehen. Am selben Tag starten zusätzlich Channels für „Hawaii Fünf-Null“ und „Pacific Blue“. Daneben startet am 3. Juni der Kanal „Moviepilot TV mit Pluto TV“, der anhand der Empfehlungen der Community-Plattform Moviepilot ausgewählte Filme zeigen will. Als erste Titel nennt Pluto TV unter anderem „Rounders“, „Cloverfield“, „Monster’s Ball“ und „Die Eisprinzen“.