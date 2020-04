Pluto TV startet acht neue Channels

Der Streamingdienst Pluto TV erweitert vor Ostern sein Angebot um ganze acht neue Channels. Von Kinderserie bis Mystery ist alles dabei.

Für Kinder gibt es beispielsweise von April bis Ende Mai die beliebtesten Episoden von „Spongebob Schwammkopf“ auf einem eigenen Kanal zu sehen. Weitere Kanäle widmen sich unter anderem Reality-Formaten (Pluto TV Lives) und Tierdokumentationen (Cats 24/7).

Ab dem 6. April startet der werbefinanzierte Streamingdienst außerdem ein Abendprogramm, das sich spannenden und übersinnlichen Stoffen widmet. Fans der Mysteryserien „Being Human“ und „Sanctuary“ können diese beispielsweise fortan auf eigenen Kanälen streamen.

Alle neuen Channels von Pluto TV im Überblick:

Spongebob Pop-up: die beliebtesten Abenteuer von Spongebob Schwammkopf rund um die Uhr

Pluto TV Lives: echte Menschen und echte Schicksale in Formaten wie „My Fair Wedding – In drei Wochen zur Traumhochzeit“ oder „Große Träume, große Häuser“

Unbeaten Esports: ein Kanal für die Übertragung von Esports-Turnieren und -Meisterschaften

Cats 24/7: Tierdokumentationen und Kinderfilme über Haustiere und Raubkatzen z.B. mit „Puma – Jäger der Anden“ oder „Kitten Love“

PTV Crime: ein Kanal für Krimiserien wie „Hautnah – Die Methode Hill“

Being Human: In den vier Staffeln der Serie bilden ein Vampir, ein Geist und ein Werwolf eine unkonventionelle Wohngemeinschaft.

Sanctuary: kanadische Serie über eine geheimnisvolle Organisation, die übersinnliche Phänomene untersucht (jeden Abend ab 22 Uhr auf Pluto TV verfügbar)

Slow TV: ein eigener Channel für Landschafts- und Städteaufnahmen in Formaten wie „Around the World in 4K“

Pluto TV ist kostenlos über den Web-Browser sowie als App beispielsweise für den Sky TV-Stick, Amazon Fire TV – Geräte und Amazon Fire – Tablets verfügbar.