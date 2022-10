Pluto TV startet „Dittsche“-Sender

Anzeige

Witzige Weisheiten zum Weltgeschehen aus der Eppendorfer Grill-Station gibt es demnächst nicht nur wieder im Ersten zu sehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Kurz nach den Auftritten im „Tagesschau“-Vorprogramm erfolgt der „Dittsche“-Sender-Launch bei Pluto TV.

Ab dem 14. November zeigt Pluto TV die Serie „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ auf dem neuen gleichnamigen Sender – und zwar rund um die Uhr. 30 Staffeln, 261 Episoden, Deutscher Fernsehpreis und Grimme-Preis – „Dittsche“ ist einfach Kult. Daher hat sich der Kostenlos-Streamingdienst aus dem Hause Paramount entschieden, im kommenden Monat einen aus seinem bisherigen Portfolio wirklich herausragenden Kanal zu starten.

„Dittsche“-Sender auf Pluto TV zeigt alle 30 Staffeln

Das Konzept der TV-Serie ist dabei denkbar einfach: Der arbeitslose Dittsche (Olli Dittrich) sinniert in jeder Folge am Imbisstresen über das aktuelle Zeitgeschehen. Sein Diskurs ist geprägt von Halbwissen und kruden Theorien, die Imbissbesitzer Ingo (Jon Flemming Olsen) versucht, mit Fakten gerade zu rücken. Das Besondere: alle Schauspieler improvisieren. Dadurch sind komische Dialoge vorprogrammiert, die trotzdem immer nah am Leben dran sind. Für die passende Filmästhetik sorgen Einstellungen, die an eine Überwachungskamera erinnern; sie werden regelmäßig automatisch und nach einem Zufallssystem gewechselt. Das Konzept funktioniert seit 2004 und begeistert seither eine starke Fanbase.

Die Story hinter Dittsche

Olli Dittrichs Lebensgeschichte inspirierte ihn zur Figur des Hamburger Jung: 1985 wurde er selbst arbeitslos. Der Schauspieler musste mit wenig Geld auskommen, fühlte sich schlecht und lernte Menschen kennen, die ihn zu Dittsche und anderen Figuren in der Sendung inspirierten. So entwickelte er zunächst eine Art Hörspiel, das er auf seinem Anrufbeantworter aufnahm. Daraus entstand der Charakter Dittsche. Bühnenauftritte folgten und 2004 feierte die Serie im WDR erstmals Premiere mit einem Dittsche, wie man ihn heute kennt und liebt:

Blau-weiß gestreifter Bademantel, Jogginghose, seinen sogenannten Schumiletten (Badelatschen) und immer einen Spruch auf den Lippen –natürlich im breiten Hamburgischen Dialekt.

Mit Material von Pluto TV

Bildquelle: df-dittsche-pluto-tv: Pluto TV