Pluto TV startet heute neuen Musik-Kanal

Anzeige

Pluto TVs Musikkategorie wächst: Ab sofort gibt es auf dem Channel Live in Concert für alle, die die Live-Auftritte ihrer Lieblingsbands vermissen, eine Konzert-Experience für die eigenen vier Wände.

Der Kanal bietet laut Anbieter über 80 Stunden Live-Sets von Bands und Künstlern wie Boy George, Katie Melua, Mando Diao oder Blondie. Wer 2003 zu jung oder zu beschäftigt war, den legendären Musiker David Bowie auf seiner letzten Welt Tournee zu erleben, kann dies bei Pluto TV nachholen. Bowies Auftritt in Dublin im Rahmen der A Reality Tour lädt genauso zum Mitsingen ein wie das Oasis Konzert in ihrer Heimatstadt Manchester von 2005.

Live in Concert hat neben Performances von polarisierenden Musiklegenden auch ein paar Geheimfavoriten im Gepäck. Die britische Indie-Rock-Band Bloc Party ist mit ihrem Berliner Konzert auf dem Channel vertreten und die walisische Rockband Stereophonics gibt ihren Hit Dakota nun auch bei Pluto TV zum Besten. Außerdem mit dabei sind Simple Minds, A-cappella-Band Naturally 7 und Rick Astley, der mit seinem Dauerbrenner Never Gonna Give You Up zuletzt immer mehr zum Meme-König wurde. Gute Laune und Ohrwürmer garantiert!

Pluto TVs Live in Concert sowie weitere musikalische Kanäle sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz via Smartphone- und Tablet-App, Amazon Fire TV, Sky Ticket, Smart TV, der PlayStation oder bequem unter pluto.tv abrufbar.