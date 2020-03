PlutoTV Reloaded: Neues Design, neue Funktionen

Der führende kostenlose Streaming-Fernsehdienst Pluto TV enthüllt eine Reihe von Innovationen, die das Nutzererlebnis verbessern und das Markenbewusstsein und die Resonanz der Konsumenten erhöhen sollen.

Pluto TV führt marktübergreifend eine neue Markenidentität ein und startet im Ursprungsmarkt USA die bisher größte Marketingkampagne des Unternehmens, in der die Benutzerfreundlichkeit und die Kostenfreiheit von Pluto TV mit einem neuen Slogan hervorgehoben werden: „Drop In. It’s Free.“

Zusammen mit der neuen Kampagne launcht das Project Venetia, es ist das bisher umfassendste Produkt-Upgrade von Pluto TV seit seinem Start, das viele neue Funktionen und Design-Änderungen bietet, die den Zugang zu Unterhaltungsprogrammen noch einfacher machen sollen.

„Pluto TVs Mission, den gesamten Planeten zu unterhalten, hat mit den neuen Features und dem neuen Design einen riesigen Sprung vorwärts gemacht. Mit der Umsetzung von Project Venetia erleichtern wir es unseren Zuschauern, ihr Lieblings-Streaming-Programm zu finden und zu genießen“, kommentiert Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV. „Über unsere aktualisierte Markenidentität transportieren wir unser Kernversprechen von Pluto TV: allen Zuschauer eine frische, mutige Welt des Fernsehens zu präsentieren, in die sie jederzeit hereinschauen sowie Dutzende von Kanälen auf jedem beliebigen Gerät sehen können – und das kostenlos.“

Über die Kampagne

Die „Drop In“-Kampagne, die in den USA angelaufen ist, umfasst einen 30-Sekunden-Spot, der im Late-Night-Programm zu sehen sein wird, eine Out-of-Home-Kampagne in New York, Los Angeles, Atlanta, Dallas, Chicago, Minneapolis und Houston, Maßnahmen auf Connected TV- und Audio-Streaming-Plattformen, digitale und soziale Aktionen sowie Kino-Werbung. Die Kampagne wurde in Partnerschaft mit der in LA ansässigen Werbeagentur 72andSunny entwickelt, wobei Mediahub die Medienplanung und den Einkauf übernahm.

Die parallele Entwicklung eines neuen Interfacedesigns und einer neuen Markenkampagne inspirierte eine bedeutende Entwicklung der Markenidentität von Pluto TV, einschließlich eines neuen Logos und dynamischer Designelemente, die das Gefühl erwecken, in Pluto TV hineintransportiert zu werden. Die neue Identität wird in den kommenden Wochen über die Plattform und an den Marketing-Touchpoints eingeführt und wurde in Zusammenarbeit mit DixonBaxi, einer Marken- und Designberatung aus London, Großbritannien, entwickelt.

Project Venetia

Project Venetia ist derzeit unter anderem live für Apps im iOS App Store und Google Play Store sowie Amazon Fire TV und wird kontinuierlich weiter ausgerollt. Zusätzliche Funktionen werden in den kommenden Monaten eingeführt.

Die in dieser Version enthaltenen Funktionen sind:

Neue lineare User Experience

Die Zuschauer können jetzt noch schneller finden, was sie lieben, indem sie aus Kategorien wie Filme, Dokus und Wissen, Comedy, Sport und mehr wählen und innerhalb der mehr als 45 Kanäle von Pluto TV direkt zu ihrer bevorzugten Kategorie springen.

Verbesserte on-Demand User Experience

Pluto TV Nutzer können direkt zu ihren bevorzugten VOD-Kategorien navigieren, während der neue Vorschau-Modus Filminformationen und Trailer anzeigt, bevor der Zuschauer auf die Wiedergabe klickt.

Channel-Favoriten

Die Zuschauer können jetzt Lieblingskanäle auswählen, die bei jedem Einschalten von Pluto TV an der Spitze ihrer Programmübersicht stehen.

Watch Lists

Die Zuschauer können nun ihre Top-Picks mit einem einfachen Klick speichern, um jederzeit wieder zum Anschauen zurückzukehren.