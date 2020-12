Prime kommt zu Sky und Sky Ticket bald auch zu Prime

Anzeige

Das nennt man wohl Gigantentreffen: Amazon Prime ist seit heute auch bei Sky verfügbar. Die Returkutsche folgt Anfang nächsten Jahres.

Sky und Amazon kündigten heute eine neue langfristige Partnerschaft an, in deren Rahmen Prime Video ab 14. Dezember auf Sky Q, Sky Ticket und NOW TV Geräten in ganz Europa eingeführt wird und die NOW TV- und Sky Ticket Apps auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein werden. Das Angebot gilt für Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien.

In Deutschland wird Sky Ticket in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein. Die Prime Video App ist wie erwähnt hierzulande ab dem heutigen 14. Dezember auf Sky Ticket-Geräten eingeführt worden.

Prime Video auf Sky Q

Sky-Q-Kunden finden Prime Video ganz einfach, indem sie die App mit dem Sprachbefehl „Starte Prime Video“ öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein, und auf der Sky-Q-Homepage werden neben dem Besten von Sky und Netflix auch Amazon Originals zu sehen sein. 2021 soll eine noch tiefere Integration von Prime Video folgen.

Sky-Kunden, die noch keine Prime-Kunden sind oder waren, können sich darüber hinaus natürlich über die Prime Video-App von Amazon anmelden, um eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime Video zu erhalten.