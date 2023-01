Deluxe Lounge HD bis Spiegel TV: 25 neue Kanäle der Funke Mediengruppe bei Rakuten TV

Anzeige

Netzkino, Sportdigital, Deluxe Lounge HD, Spiegel TV und viele mehr jetzt auch bei Rakuten TV: Die VOD-Plattform erweitert ihr Angebot an FAST-Kanälen im deutschsprachigen Raum durch die Partnerschaft mit einer der größten Mediengruppen in Deutschland.

Rakuten TV, eine der führenden VOD-Plattformen in Europa, erweitert sein Angebot an FAST-Kanälen (Free Ad-Supported Streaming TV) in den deutschsprachigen Märkten. Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Funke Mediengruppe, einer der größten Mediengruppen in Deutschland, vergrößert sich das Angebot um 25 neue Kanäle. Damit hat das Publikum von Rakuten TV in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an verschiedenen Genres wie Nachrichten, Dokumentationen, Filme, Musik, Sport, Lifestyle und Kochen in deutscher Sprache zu genießen.

Funke Mediengruppe lässt 25 Sender für Rakuten TV springen

Von ausgewählten Filmen im Netzkino bis hin zu herausragenden und mehrfach preisgekrönten fernsehjournalistischen Dokumentationen auf Spiegel TV – die 25 neuen FAST-Kanäle bringen das beste und vielfältigste Angebot auf Rakuten TV zum Leben:

Lifestyle-Inhalte in Bergblick Free, Promipool , Hip Trips und Xplore Reisen .

Free, , und . Kino-Inhalte in Fabella , Fantasja , Grjngo und Netzkino

, , und Nachrichteninformationen in Focus TV , Moconomy , Spiegel TV und Spot on news

, , und Sport-Inhalte in Waidwerk Free, Sportdigital Free und More Than Sports TV

Free, Free und Unterhaltungsinhalte bei Rocket Beans TV

Dokumentationen in One Terra , Tempora und Tierwelt

, und Kochsendungen in Just Cooking

Musik- und Slow-TV-Inhalte in Deluxe Lounge HD

Umfangreiches Paket von More Than Sports TV bis Spiegel TV

Jens Doka, Chief Product Officer bei Funke Digital: „Wir freuen uns sehr, die Verbreitung der Funke-Kanäle durch die Zusammenarbeit mit Rakuten TV zu erweitern. In den letzten Jahren hat Funke sein Videogeschäft in den Bereichen Content-Aggregation, Technologie und Werbung entwickelt und ausgebaut, auch basierend auf der langjährigen Erfahrung im TV-Guide- und EPG-Geschäft innerhalb der Funke Mediengruppe. Jetzt können beide Parteien voneinander profitieren, um dem Verbraucher ein breites und bequemes Videoerlebnis zu bieten.”

Cedric Dufour, CEO von Rakuten TV, kommentiert: „Die Aufnahme der Kanäle der Funke Mediengruppe in das Rakuten TV-Portfolio setzt die Strategie der Plattform fort, ihr Angebot an kostenlosen, werbefinanzierten Premium-Inhalten in Partnerschaft mit führenden europäischen Inhalteanbietern zu stärken. Wir sind bestrebt, den über 140 Millionen Haushalten, die wir in ganz Europa über unsere Marken-Fernbedienungstaste und die auf den wichtigsten Smart-TVs vorinstallierte App erreichen, ein möglichst breites Unterhaltungsangebot zu bieten, und diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Die Partnerschaft mit Funke Digital resultiert auch in der Einführung von FAST-Kanälen auf zusätzlichen Märkten auf Rakuten TV:

4 englischsprachige Kanäle in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern: Bjg Tjme mit Filmen, HorizonSports und MotorRacing mit Sport und Wild Stories mit Dokumentarfilmen.

1 italienischsprachiger Kanal in Italien: HorizonSports

1 französischsprachiger Kanal in Frankreich, Belgien und Luxemburg: MotorRacing

Quelle: Rakuten Deutschland GmbH

Bildquelle: df-funke-sender-rakuten-tv: Raktuten Deutschland GmbH