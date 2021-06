Anzeige

Ab sofort ist die Musikplattform Xite auf Rakuten TV verfügbar. Damit lassen sich jetzt insgesamt 95 kostenlose lineare Kanäle streamen.

Xite reiht sich in ein vielfältiges Musikangebot ein, das Nutzer bereits jetzt auf Rakuten TV genießen können. Zu den bisherigen Top-Inhalten gehören Billboard, Latido Music, Baeble Music sowie Clubbing TV.

Des Weiteren umfasst das Angebot die Kanäle Qello Concerts, Stingray Karaoke und Stingray: Hot Country. Qwest TV Classical, Qwest TV Mix sowie Qwest TV Jazz ergänzen das Programm. Außerdem sind Stingray: Soulstorm, Stingray: Hitlist, Stingray: Classica und Stingray: Greatest Hits bei Rakuten TV zu sehen.

Zunächst wird Xite Teil des lokalen Programmangebots in Deutschland sein. Obgleich der Free-Bereich von Rakuten TV bereits über 95 lineare Kanäle auf werbeunterstützter Basis verfügt, sei die Ergänzung dieser Musikvideo-Plattform ein wertvoller Schritt. Denn diese Strategie eröffne eine Vielzahl von Möglichkeiten für CTV-Kampagnen und ermögliche Werbetreibenden in ganz Europa ein Publikum zu erreichen, das mehr Zeit in Over-the-Top-Videoumgebungen verbringt. Darüber hinaus sich schon weitere Roll-outs geplant.

Derzeit sind die linearen Kanäle derzeit kostenlos über die Rakuten TV-App auf Samsung und LG Smart TV-Geräten zugänglich. Über 50 Kanäle des Line-ups sind in 42 europäischen Ländern in globalen Ausführungen verfügbar. Hingegen besteht der Rest des Programms aus lokalen Kanälen, variiert in jedem Gebiet und bietet die relevanteste Unterhaltung aus einer großen Vielfalt an Kategorien.