Rakuten TV: Neuer Sender in Deutschland, 19 weitere für TV Plus

Kürzlich hat Rakuten TV einen neuen Channel in Deutschland gelauncht. Eine Kooperation mit Samsung bringt außerdem viele zusätzliche Sender auf TV Plus, dem hauseigenen Service des Herstellers.

Rakuten TV erweitert sein Angebot an kostenlosen AVOD-Inhalten (Advertising-Video-onDemand) auf der Samsung-Plattform. Ab sofort führt der Streamindienst über 20 eigene und Drittanbieter-Kanäle auf dem Samsung TV Plus-Service in 16 europäischen Märkten ein.

Die neuen Kanäle werden in Großbritannien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz auf Samsung Smart TV-Geräten, die ab 2016 gebaut wurden, im TV-Plus-Service verfügbar sein. In den restlichen Märkten gilt das gleiche für Samsung Smart TV-Geräte ab Baujahr 2017. In den genannten Ländern ist seit dem 14. April jetzt auch der Family Channel verfügbar. Bei den „Restlichen“ handelt es sich um Dänemark, Finnland, Norwegen, Belgien, Luxemburg, Portugal und Irland. In den drei erstgenannten Märkten hat der Rollout bereits begonnen, in den weiteren vier Ländern ist dies für Mai geplant.

In Schweden und in den Niederlanden ist Rakuten TV außerdem mit 7 Premium-Kanälen mit TV Plus an den Start gegangen. Das erweiterte Angebot auf Samsungs Plattform bietet globale Kanäle wie Africanews, Bloomberg TV, Bloomberg Quicktake, Euronews (dem ersten Live-Kanal, der in das AVOD-Angebot von Rakuten TV integriert ist), Reuters und VENN bis hin zu einer breiten Palette von Rakuten TVs eigenen Themenkanälen, mit Genres wie Action, Komödien, Drama, Spotlight, Familiy und Dokumentationen.

Der AVOD-Dienst ist darüber hinaus beispielsweise auch als Web-Version verfügbar.