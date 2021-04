Samsung TV Plus jetzt auch als mobile App verfügbar

Anzeige

Seit dem 23. April ist Samsung TV Plus auch für Galaxy-Smartphones und Tablets verfügbar. Beziehen kann man die Anwendung über den Galaxy Store und Google Play.

Wie Samsung mitteilte, kann man mit der App auf 90 kostenlose Kanäle zugreifen. Anmeldungen, Abonnements oder zusätzliche Geräte seien für den Streaming-Dienst nicht notwendig. Die App ist dabei vor wenigen Tagen für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland und Großbritannien gestartet. Im Laufe des Jahres will der Konzern sein Angebot jedoch auch auf weitere europäische Märkte ausweiten.

Samsung TV Plus war vorher bereits auf allen Samsung Smart TV-Modellen ab Baujahr 2016 in 17 Ländern verfügbar. Ab dem 28. April soll der Dienst dann auch über die neue Samsung Free App zugänglich sein. Mit einem Wisch nach rechts sollen Nutzer dann Nachrichten lesen, Spiele spielen und TV Plus-Inhalte direkt vom Startbildschirm aus ansehen können, so Samsung.

Auf Smartphones mit einem Upgrade auf R OS und allen Galaxy-Smartphones, die nach 2020 in den Verkauf gingen, sei Samsung Free bereits vorinstalliert. Wer ein älteres Modell besitzt, kann Samsung Free aus dem Galaxy Store beziehen.