„Screamtime“: Neuer Horrorfilmsender startet bei 1und1 HD TV

Pünktlich zu Halloween erweitert 1&1 sein TV-Sender-Portfolio um den neuen Horrorfilmkanal Screamtime, wie der Anbieter am Freitag mitteilte.

Das umfassende Angebot an Horrorfilmen steht allen 1&1 HD TV-Kunden ab sofort ohne Aufpreis zusätzlich zur Verfügung. Die zahlreichen Filme, die nicht nur an Halloween ein Schaudern hervorrufen, sind Teil des 1&1 VoD-Angebots und stehen im Screamtime Channel zum Abruf zur Verfügung. Mit der Integration des Horrorkanals in das Senderportfolio von 1&1 HD TV erweitern 1&1 und die Spotfilm Networx GmbH ihre bestehende Kooperation.

Für Nervenkitzel, Gänsehaut und leichtes Schaudern sorgt das neue Angebot an Horrorfilmen bei 1&1 HD TV. Rund 100 Horrorfilme bietet der neue Kanal. 1&1 HD TV-Nutzer können dabei flexibel und zu jeder Zeit die Filme abrufen, kündigt der Anbieter an.

Mit dem Kanal Screamtime erweitert 1&1 das bereits 87 Sender – 37 Programme hiervon in HD-Qualität – zählende Senderangebot von 1&1 HD TV. Mit 1&1 HD TV Plus stehen dem Nutzer sogar 61 Sender in HD-Qualität zur Verfügung. Generell bietet das IPTV-Angebot von 1&1 laut eigenen Aussagen neben einer vielfältigen Senderauswahl aus unterschiedlichen Genres Komfortfunktionen wie zeitversetztes Fernsehen (Replay), das Pause- und Aufnahme-Feature, Multi-Streams. Darüber hinaus kann das IPTV-Angebot auf bis zu drei Geräten gleichzeitig – egal ob auf dem Fernseher, dem Tablet oder dem PC – parallel genutzt werden.

Quelle: 1&1 Telecommunication SE