Mit CNN und Euronews: Sechs neue Sender bei Amazon Freevee

Seit seinem Start baut Amazon Freevee parallel zu seinen kostenlosen On-Demand-Inhalten auch sukzessive das Angebot linearer Sender aus, dank CNN und Euronews diesmal unter anderem mit einem Nachrichten-Fokus.

Sechs neue Sender präsentiert Amazon Freevee in seinem August-Ausblick. Mit diesem halben Dutzend kommt der Live-TV-Bereich des Kostenlos-Streamingdienstes mittlerweile auf über 40 Channels. Durch CNN FAST und der deutschsprachigen Variante von Euronews hält nun auch noch ein Informations-Anteil Einzug in das ansonsten häufig eher banale Portfolio.

© CNN © Euronews Mit CNN FAST und Euronews gibt es nun auch Nachrichtensender bei Amazon Freevee.

Die neuen Freevee-Sender im Überblick

CNN FAST

Euronews Deutsch

Grjngo – Westernfilme

River Monsters

Täterjagd (Crime Scene Solvers)

World of Freesports

Über Grjngo: Der Sender bietet nun auch bei Freevee die weltgrößte Auswahl an Westernfilmen, darunter Italo Western, Wildwest Klassiker, Indianerfilme, Cowboyfilme, Westernserien und vieles mehr.

World of Freesports fängt derweil dort an, wo Sport im klassischen, linearen TV aufhört. Der Stream bietet rund um die Uhr actiongeladenen Ourtdoor-Sport. Das Programm besteht im Wesentlichen aus zwei Kernkomponenten: Das halbstündige Magazinformat „World of Freesports“. Zudem überträgt der Kanal aus dem Hause Mainstream Media aktuelle Events oder Wettkämpfe. Dazu zählen Mountainbike-Rennen vor beeindruckenden Kulissen, Ski- und Snowboard-Events, Klettern, Surfen sowie Motorsport.

Bei Riversports geht es, wie kaum anders zu erwarten, ums Angeln und Täterjagd ist, ebenfalls wenig überraschend, ein True-Crime-Sender.

