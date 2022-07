Sky bringt Wow/Sky Ticket jetzt auf alle MagentaTV-Geräte

Anzeige

MagentaTV-Kunden können sich freuen: Der Sky-Streaming-Service Wow landet jetzt auch auf den Media Receivern und der MagentaTV Box der Telekom. Auf dem TV-Stick war die App noch zu Sky-Ticket-Zeiten schon verfügbar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Nun wird die Wow-App wird ab 5. Juli auch den Rest vom Schützenfest beglücken. Ausdrücklich außen vor bei der Aufzählung der unterstützten Geräte ist aber die MagentaTV One. Sie wird laut Telekom-Angaben aber in Kürze folgen. Das Besondere bei der MagentaTV-Integration von Wow: Alle linearen TV-Kanäle sind komfortabel in den Program Guide der MagentaTV-Geräten integriert und direkt abspielbar.

Integration auf MagentaTV One lässt noch auf sich warten

Neben zusätzlichen Blockbustern kurz nach Kino, für Groß und Klein, zählt zum Angebot von Wow auch der komplette Live-Sport von Sky: Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der Formel 1, alle Spiele der Handball Bundesliga, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.

Sky und MagentaTV eint schon lange eine tiefe Partnerschaft

Sarah Jennings, Senior Vice President Wow bei Sky Deutschland: „Ab 05. Juli ist WOW auf allen relevanten Magenta TV-Empfangsgeräten verfügbar – die Ausweitung der Partnerschaft mit Telekom ist ein aufregender Schritt für uns! Dadurch, dass WOW auf den Media Receivern der Telekom verfügbar und einfacher buchbar sein wird, erleichtern wir MagentaTV-Kunden den Zugang zum Entertainment, das sie lieben. Streaming war noch nie so WOW!“

