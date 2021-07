Sky Sport News weiterhin ohne Abo gucken – so geht’s

Anzeige

Sky hat seinen Sportnachrichtensender bekanntermaßen zum heutigen Mittwoch wieder ins Pay-TV zurückgeholt. Aber es gibt ein Hintertürchen, das offen gelassen wurde.

Denn vom Einstellen der Free-TV-Ausstrahlung bleibt die Sky Sport App unbehelligt. Hier steht die HD-Variante von Sky Sport News auch über diesen Mittwoch hinaus kostenlos zur Verfügung. Außerdem kann man mit der Anwendung personalisierte Push-Nachrichten zu seinem Lieblingsverein erhalten. Zusammenfassungen der von Sky übertragenen Bundesliga-Spiele gibt es jedoch nur mit Abo. Auch Video-Highlights der Champions League werden noch beworben. Damit dürfte es sich jedoch mit Beginn der neuen Spielzeit auch erledigt haben, da man selbst ja diesen Wettbewerb nicht mehr überträgt. Die Sky Sport App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte in den entsprechenden Online-Stores downloadbar.

SD-Ausstrahlung von Sky Sport News via Astra auch eingestellt

Derweil ist nicht nur das Free-TV-Angebot seit diesem Mittwoch passé, sondern auch die Verbreitung in SD via Astra 19,2 Grad Ost hat damit ihr Ende gefunden. In der Übersicht zur großen Senderumstellung in der vorigen Woche (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) ist der Kanal zwar noch auf Sendeplatz 250 gelistet. Dort ist aber jetzt nur noch eine Hinweistafel zu sehen.

