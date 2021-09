Sky Ticket mit neuem Design

Anzeige

Sky spendiert seinem Streaming-Service ein neues Erscheinungsbild. Doch das ist nicht die einzige Veränderung bei Sky Ticket.

Der Streaming-Service präsentiert sich seit heute in einem neuen, modernen Erscheinungsbild mit einer teal-grünen Farbpalette. Damit erhält Sky Ticket nicht nur ein nach eigenen Angaben unverwechselbares Erscheinungsbild auf dem deutschen Markt, sondern auch eine einheitliche visuelle Identität für alle Streaming-Dienste von Sky in Europa. Der Farbwechsel und neue Look wird dabei in den nächsten Tagen sichtbar werden. Im Web, auf den TV-Bildschirmen und Konsolen geschieht dies bereits heute.

Der Einführung einer neuen Identität für Sky Ticket wird in Kürze der Umzug der Vertriebs- und Serviceplattform auf eine globale OTT-Plattform folgen, die für alle Streaming-Dienste der Sky Gruppe genutzt wird. Welche Vorteile für Kunden dabei entstehen, lesen Sie im separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Sarah Jennings, Senior Vice President für den Streaming-Service bei Sky: „Unsere Kunden können den Streaming-Service Sky Ticket künftig in einem völlig neu gestalteten Premium-Look genießen.“

Der Streamingdienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig.

