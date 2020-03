Sky UK: Disney+ wird Teil von Sky Q

Sky UK und Disney einigen sich: Zum Start von Disney+ wird der Dienst in die Sky Q-Plattform integriert – ob das auch in Deutschland der Fall sein wird, steht noch offen.

Mit einem Mehrjahres-Vertrag stärken Sky und Disney ihre seit über drei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft. Hintergrund: Der neue Streamingdienst Disney+ startet am 24. März in vielen europäischen Ländern – darunter auch dem Vereinigten Königreich. Jetzt wurde bestätigt, dass Sky UK in Großbritannien die neue Disney+-App auf der Sky-Q-Plattform integrieren wird.

Ob Disney+ auch in Deutschland auf Sky-Plattformen integriert sein wird, ist derweil noch offen – die Verhandlungen diesbezüglich laufen.