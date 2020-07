„Sky X Traumpass“ bietet komplettes Sport-Angebot zum Kampfpreis

Anzeige

Mit einem Spezialangebot können sich Sportfans in Österreich ab morgen ein halbes Jahr Sky Sport zu einem Sonderpreis sichern.

Wer ab dem 1. August ein 6-Monats-Abo, den „Sky X Traumpass“ bucht, kann für zehn Euro im Monat das komplette Sky Sport Programm sehen. Enthalten sind neben allen Finalrunden der UEFA Champions League unter anderem auch die Deutsche Bundesliga, Premier League, ATP Tennis und die Formel 1. Für 60 Euro kann man sich also durch gesamten Sport im Herbst streamen, bewirbt Sky Österreich seine Aktion.

Das Angebot ist einen Monat gültig bis zum 31. August. Mit dem Sky X Traumpass sollen Kunden neben dem Sportprogramm auch eine Reihe an Free-TV-Channels empfangen können. Die wichtigsten öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sollen in jedem Abo enthalten sein.

Michael Radelsberger, Vice President Go to Market Strategy bei Sky Österreich, wirbt: „Ein besseres Angebot, bei dem man so viel Top-Sport für sein Geld bekommt, gibt es nicht. Schon die ab dem 7. August in der UEFA Champions League anstehenden Traum-Begegnungen wie Bayern München vs. FC Chelsea sind – inklusive Finale Ende August – dieses „Eintrittsgeld“ wert. Und ab Anfang September geht es bei Sky mit der Tipico Bundesliga, der Premier League und der Deutschen Bundesliga ja gleich weiter. Wer darüber hinaus die Formel 1, Weltklasse-Tennis oder fantastischen Golfsport liebt, für den ist dieses aktuelle Sky X Angebot sicher ein Traumpass!”