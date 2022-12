Sport1 launcht eigene Smart-TV App mit Live-Sport und mehr

Anzeige

Mit „sport1TV“ startet Sport1 eine neue, kostenlose App für Smart-TVs. Seit Donnerstag ist das Streaming-Angebot verfügbar.

Die Multichannel-Sportplattform soll sowohl Livestreams einzelner Events als auch On-Demand-Inhalte auf Abruf in einer Mediathek vereinen. Zum Start soll dabei die Darts-WM in London im Fokus stehen, wie der Anbieter am Donnerstag mitteilte. „sport1TV“ will laut eigenen Aussagen alle Darts-Sessions aus dem „Ally Pally“ im Livestream in HD-Qualität anbieten und das Event mit Highlight-Videos der aktuellen und vergangener Weltmeisterschaften begleiten.

Zudem verspricht Sport1 exklusive Inhalte wie beispielsweise Interviews mit den Darts-Stars. Darüber hinaus soll die neue App verschiedene Sport1-Formate zusammenführen, darunter den „Stahlwerk Doppelpass“. In weiteren Schritten sei die Integration aller Bewegtbild-Angebote und -Inhalte in die neue Entertainment-Welt von „sport1TV“ geplant, so der Anbieter.

Sport1 TV-App demnächst auch für Samsung und LG

Seit Donnerstag ist die neue Smart-TV App auf Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV sowie unter www.sport1.tv verfügbar. Weitere Anbieter wie Samsung oder LG sollen künftig folgen, teilte das Unternehmen mit.

Robin Seckler, Vorstand Digital der Sport1 Medien AG, überden Launch von „sport1TV“: „Die neue ‚sport1TV‘ App ist unsere Antwort auf das sich weiterentwickelnde Nutzungsverhalten gerade unserer jüngeren Zielgruppen. In unserem digitalen Ökosystem schaffen wir damit nicht nur einen neuen zentralen Touchpoint für unser Bewegtbildangebot, sondern mit Blick auf die Digital Experience auch einen signifikanten Mehrwert für unsere User, die diese Inhalte nun kostenlos und ohne Medienbruch auf ihrem Big Screen erleben können.“

Quelle: Sport1 GmbH

