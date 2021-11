Tele 5 HD und UHD-Sender: ocilion baut Content-Angebot aus

Anzeige

IPTV-Spezialist ocilion hat seine bestehende Vereinbarung mit Discovery Deutschland erweitert und verbreitet nun zusätzlich den Sender Tele 5 HD. Außerdem holt man auch noch eine neue UHD-Programmfarbe in sein Portfolio.

Dabei handelt es sich um Fashion TV. Der Lifestyle- und Modesender gewährt einen Insider-Blick auf die Modebranche und zeigt unter anderem neueste Trends, große Modeschauen sowie Designer-Events in HD und UHD.

Für Tele 5 und FashionTV hat ocilion umfangreiche Zusatzrechte vereinbart und wird Netzbetreibern beide Programme inklusive 7-Tage Replay, Restart, Aufnahmen (nPVR) und Pause/Play-Funktionen zur Verfügung stellen.

Und dabei soll es nicht bleiben: Laut Unternehmensangaben laufen aktuell noch Verhandlungen mit weiteren Sendern. Man darf also auch nach dem heutigen Deal gespannt sein, was es noch an Neuigkeiten aus dem österreichischen Ried gibt. Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion zu den Deals:

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden zusätzlich zum IPTV-Komplettsystem auch umfassende Inhalte zu liefern. Daher bauen wir das Content-Angebot für Netzbetreiber immer weiter aus und schließen Direktverträge mit Inhalteanbietern – inklusive sämtlicher zeitversetzter Funktionen. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt unsere bestehende Vereinbarung mit Discovery erweitern konnten und mit FashionTV eine komplett neue Programmfarbe sogar in UHD für unsere IPTV-Plattform gewonnen haben.“

Quelle: ocilion