„The Handmaid’s Tale“ und mehr: Zattoo holt sich MGM-Inhalte

Mit dem neuen MGM-Paket können Zattoo-Abonnenten preisgekrönte Hollywood-Filme und TV-Serien zu Hause oder unterwegs streamen.

„The Handmaid’s Tale“, „Terminator“ und „21 Jump Street“ sind nur einige der Titel von Metro Goldwyn Mayer (MGM). Ab sofort können Zattoo-Nutzer in Deutschland diese auch bei Zattoo sehen. Das neue SVOD-Paket von MGM ist für 3,99 Euro monatlich verfügbar. Neben Amazon Channels ist Zattoo derzeit der einzige Anbieter von MGM On Demand in Deutschland.

Abgesehen von bekannten Hollywood-Blockbustern stehen auch noch viele weitere Filmtitel und Serien auf der Liste, die auf Deutsch synchronisiert und in Full-HD verfügbar sind. Der neue Dienst von MGM ist derzeit auf iOS, Android und über den Webbrowser verfügbar. Darüber hinaus auch in der Zattoo App für Apple TV, Xbox, Android TV und Amazon Fire TV, wobei der Rollout auf weitere Smart-TV-Apps wie Samsung und Panasonic folgen soll.