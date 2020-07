Waipu.tv: Neue Sender in HD, andere fliegen raus

Anzeige

Im Juli erstrahlen weitere Sender auf Waipu.tv in HD-Qualität. Von ein paar Sendern mussten sich die Zuschauer hingegen verabschieden.

Seit 1. Juli werden die Sender der Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land auf der Streaming-Plattform Waipu.tv in HD ausgestrahlt. Abonnenten des Perfect-Pakets oder mit der HD-Option können jetzt folgende Programme ohne Zusatzkosten hochauflösend sehen: RTL, RTL2, RTL Nitro, RTL Plus, N-TV, SuperRTL, Toggo Plus, Vox, Vox up. Seit kurzem sendet Waipu.tv auch Tele 5 in HD-Qualität.

Auf der anderen Seite mussten vier Sender die Plattform verlassen: Sonnenklar TV, gotv und 1-2-3.tv werden bei Waipu.tv nicht mehr gesendet. Der Kampfsportkanal Ran Fighting von ProSiebenSat.1 wurde zum 30. Juni nicht nur bei Waipu.tv, sondern auf allen Kanälen eingestellt. Grund waren die ausgefallenen Kämpfe in der Coronakrise.

Insgesamt sind damit jetzt 127 Sender bei Waipu.tv verfügbar, 106 davon in High Definition.