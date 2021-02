Waipu.tv: Neuer Filmsender jetzt verfügbar

Anzeige

Bei Waipu.tv ist ab sofort der Pay-TV-Kanal KinoweltTV verfügbar, wie der IP-TV-Anbieter heute mitteilt.

Bei KinoweltTV handelt es sich um den ersten deutschen Sender, der sich voll und ganz der Ausstrahlung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat, so die Ankündigung. Wer den Sender über Waipu.tv empfangen will, braucht mindestens ein Perfect Plus Paket. Dieses kostet nach einem kostenlosen Probemonat aktuell 12,99 Euro monatlich. Das Paket vereint ein Angebot von derzeit 164 Sendern sowie zahlreichen Filmen und Serien auf Abruf.

Das Filmprogramm von KinoweltTV wird dabei auch durch Catch-Up-Inhalte ergänzt, die Abonnenten ohne zusätzliche Kosten auf Abruf zur Verfügung stehen. In dieser Woche zeigt KinoweltTV in seinem Programm beispielsweise Filme wie „Die Nacht von Soho“, „Der Babadook“ oder „Porto“. Der Sender bietet neben dem Filmangebot und täglichen Highlight-Movies auch monatliche Reihen zu wichtigen Schauspielern oder Regisseuren wie Tarantino, Scorsese oder Bertolucci.

KinoweltTV ist neben Waipu.tv unter anderem auch über Sky, Vodafone, Zattoo oder die Telekom empfangbar.