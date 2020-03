Wegen Corona-Krise: Auch Youtube drosselt Bildqualität

Nachdem Netflix am Donnerstag vorgelegt hatte, reduziert nun auch Youtube aus Rücksichtnahme auf die Netz-Belastungen in Zeiten der Corona-Krise die Übertragungsqualität.

Vermehrte Heimarbeit und Online-Lernangebote für Schüler, um nur zwei Aspekte zu nennen, führen aktuell zwar noch nicht dazu, dass das Internet zusammenbricht, lassen die Leitungen aber aktuell mehr glühen als in normalen Zeiten. Um wichtigeren Angeboten nicht im Weg beziehungsweise in der Bandbreite zu stehen, drosselt jetzt auch Youtube seine Übertragungsqualität in Europa. Dies bestätigte ein Google-Sprecher diesen Freitag gegenüber Reuters. Zuerst berichtete die „Bild“.

Bereits gestern hatte Netflix ähnliches verkündet. EU-Kommissar Thierry Breton hatte am Mittwoch vornehmlich die Unternehmen der Streaming-Branche zu Drosselungs-Maßnahmen aufgerufen.