Youtube stellt Premium-Inhalte kostenlos zur Verfügung

Im Rahmen der Corona-Krise schaltet die Streamingplattform seine „YouTube Originals“ auch für nichtzahlende User frei.

Während die weltweiten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens anhalten, sind digitale Unterhaltungsprogramme besonders gefragt. Streaming-Dienstleister Youtube stellt nun seine eigenproduzierten Formate für geraume Zeit kostenlos zur Verfügung.

Im Regelfall müssen Youtube-User, eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft buchen, um „Sherwood“, „The Age of A.I.“ oder „Escape in the Night“ anschauen zu können. Nun sind selbige Formate bis auf weiteres auch für nichtregistrierte Nutzer abrufbar. Wie lange die Aktion laufen soll, ist derzeit nicht bekannt – der Anbieter betont indes, dass die Youtube-Originals nur für „begrenzte Zeit“ kostenlos zur Verfügung stehen sollen.

Wer am Exklusivprogramm des Streamingdienstes gefallen findet und noch keine Premium-Probemitgliedschaft genutzt hat, kann allerdings auch nach Ablauf der Aktion weiter kostenlos auf die Inhalte zugreifen: Für den ersten Monat „YouTube Premium“ fallen erstmal keine Kosten an.