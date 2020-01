Zattoo bringt VoxUp und zwei weitere HD-Sender ins Programm

Zattoo verstärkt zu Beginn des Jahres sein Senderangebot und stellt die Sender VoxUp, Home & Garden TV sowie N24 Doku zur Verfügung. Zusätzlich wird der bereits verfügbare Nachrichtensender Welt ab sofort in HD-Qualität ausgestrahlt.

Der im Dezember letzten Jahres gestartete Sender VoxUp der RTL-Gruppe bietet ein Angebot aus Free-TV-Premieren, Eigenproduktionen und Inhalten von Vox. Zu den Highlights gehören Sendungen wie „Kitchen Impossible“, „Rizzoli & Isles“, „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“, “Grill den Henssler”, “Die Höhle der Löwen” oder “Das perfekte Promi Dinner”.

N24 Doku startete 2016 als erster reiner Dokukanal in Deutschland. Der Sender zeigt im Timeshift-Modus alle Dokumentationen des Schwestersenders Welt, in der Regel zeitversetzt um eine Stunde. Das Angebot besteht aus Dokumentationen aus den Genres Technik & Wissen, Space, History, Gesellschaft, Mobilität sowie Nature & Wildlife.

Alle Sender sind im Premium- und Ultimate-Abo verfügbar. Der Sender N24 Doku kann zusätzlich auch von Nutzern des Free-Abonnements geschaut werden. Premium- und Ultimate-Abonnenten können auch bei den neuen TV-Sendern wie gewohnt die Features Restart und Live-Pause nutzen. Die Aufnahmefunktion steht Ultimate-Abonnenten ebenfalls zur Verfügung. Mit Welt in HD und dem Vox-Schwestersender VoxUp in Full-HD-Qualität für Ultimate-Nutzer ergänzen nun zwei weitere Sender das umfangreiche TV-Angebot in hoher Bildqualität bei Zattoo. Die Sender Home TV sowie N24 Doku können zunächst in SD-Qualität gesehen werden und sind in Kürze auch in HD verfügbar. Damit setzt der TV-Streaming-Anbieter auch weiterhin auf den Ausbau seines inhaltlichen Angebots.