Zattoo holt sich 14 Lokalsender an Bord

Anzeige

Ab sofort können Zuschauerinnen und Zuschauer die 14 bayerischen Lokal-TV-Programme auch über die Fernsehplattformen Zattoo empfangen. Beim Anbieter 1&1 HD TV waren sie schon Ende November gelandet.

Zattoo stellt die bayerischen Inhalte über das offene Internet zur Verfügung. Nach Registrierung können die lokalen

Angebote bei Zattoo kostenfrei mobil und auf dem heimischen Fernsehgerät in HD genutzt werden. Im Zuge der Digitalisierungsstrategie der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sind Medienplattformen ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Verbreitung lokaler Angebote.

„Lokale und regionale Medienangebote müssen in der digitalen Welt über alle verfügbaren Kanäle auffindbar sein. Um das bayerische Lokalfernsehen in seiner publizistischen Vielfalt zu stützen, setzt die Landeszentrale daher alle Hebel in Bewegung, die Inhalte auf allen relevanten Medienplattformen zugänglich zu machen“, so Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM.

Zudem bietet 1&1 HD TV seit dem 24. November das bayerische Lokal-TV seinen Endkunden künftig innerhalb der TV-Programmpakete an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Beide Anbieter beliefern beispielsweise auch Stadtwerke mit den Programmpaketen.

Die 14 Lokalsender in der Übersicht:

Allgäu.tv

AugsburgTV

Franken Fernsehen

München.tv

NiederbayernTV (Deggendorf, Straubing)

NiederbayernTV (Landshut)

NiederbayernTV (Passau)

OberpfalzTV

RegioTV Schwaben

RFO Regional Fernsehen Oberbayern

TV Ingolstadt

TVA Ostbayern

TV Main Franken

TV Oberfranken

Über die beiden neuen Angebote hinaus sind die 14 Lokalprogramme über Kabel (Vodafone und andere), Satellit, im IPTV-Angebot der Telekom (Magenta TV) und weiteren OTT-Angeboten (z.B. waipu.tv) sowie über verschiedene Apps (z.B. fire tv) und das Lokal-TV-Portal zu empfangen.

Quelle: BLM