„Soul“ erscheint bald auch abseits von Disney+

Anzeige

Wer kein Abo bei Disney+ besitzt und trotzdem den neuen Pixar-Film „Soul“ sehen will, dürfte sich freuen, denn der Animationsstreifen erscheint bald auch auf DVD und Blu-ray.

Die Produktankündigung beweist erneut, dass man es mit der beworbenen „Exklusivität“ der digitalen Streaming-Programme manchmal nicht allzu ernst nehmen muss. Eine ähnliche Taktik legte Disney nämlich bereits mit „Mulan“ an den Tag. Das Live-Action-Remake sollte letztes Jahr erst in den Kinos laufen, feierte dann seine Premiere bei Disney+ und erschien später auch auf DVD und Blu-ray.

Auch andere Streaminganbieter wie Sky („Hausen„) oder Netflix haben sich zuletzt das Heimkino-Geschäft nicht gänzlich entgehen lassen und für Sammler und Verfechter physischer Datenträger bestimmte Filme zusätzlich in den Handel gebracht. So erschien zum Beispiel der oscargekrönte Netflix-Film „Roma“ vergangenes Jahr in Deutschland auf Blu-ray. Im englischsprachigen Raum erschienen darüber hinaus etwa auch „Marriage Story“ oder Martin Scorseses „The Irishman“ auf Blu-ray in der renommierten Criterion Collection.

Keine 4K Version in Deutschland

Pixars „Soul“ wird nun am 22. April auf DVD und Blu-ray erscheinen. Von einer 4K Blu-ray ist aktuell in Deutschland keine Rede. Dafür können sich Sammler aber auch eine edlere Steelbook-Version der Blu-ray in das Regal holen. Das Steelbook kommt zudem mit einer Bonus-Disc in den Handel. In den darauf enthaltenen Extras finden sich unter anderem entfernte Szenen sowie verschiedene Einblicke in die aufwendige Entstehung des Animationsfilms.

Ursprünglich sollte „Soul“ im Herbst 2020 in den Kinos starten und zuvor beim Festival in Cannes laufen. Coronabedingt entschloss sich Disney aber dann für eine Streamingpremiere bei Disney+ an Weihnachten. Der gefeierte Film erzählt von dem Jazzmusiker und Musiklehrer Joe Gardner, der nach einer Konzertprobe in einen offenen Gullydeckel fällt. Seine Seele gelangt daraufhin in ein Zwischenreich, das sogenannte ‚Great Before‘, in dem neugeborene Seelen für die Ankunft auf der Erde vorbereitet werden. Joe setzt alles daran, wieder in seinen alten Körper zu gelangen. Weitere Informationen zum Film und eine ausführliche Kritik von DIGITAL FERNSEHEN gibt es hier.