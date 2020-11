„Westworld“: Dritte Staffel des Sci-Fi-Epos ab heute auf Blu-ray

Anzeige

In der dritten Staffel der Science Fiction – Serie „Westworld“ verlassen die Hosts den Themenpark. Ab heute ist die Staffel im Handel erhältlich.

Die Androiden-Hosts von Westworld wagen den Aufstand und haben den Themenpark verlassen. In unserer Welt angekommen, warten jedoch bereits neue Probleme auf die sie. Dolores (Evan Rachel Wood) flüchtet in das geheime Innenleben der technokratischen Elite, wo sie mit einer dunklen Wahrheit konfrontiert wird. Maeve (Thandie Newton) gerät derweil in eine ganz andere Welt und Veteran Caleb (Aaron Paul) hat eine lebensverändernde Begegnung. In weiteren Rollen gibt es in der HBO-Serie Stars wie Tessa Thompson, Ed Harris und Vincent Cassel zu sehen.

Warner Bros. verspricht für den preisgekrönten Genremix aus Western und Sci-Fi-Thriller auch in der dritten Staffel jede Menge Twists. Die neuen Folgen sind ab heute auf Blu-ray, DVD sowie als 4K Ultra HD Steelbook erhältlich. Das Steelbook enthält daneben auch die normale Blu-ray der Serie. Als digitaler Download oder Stream sind die Folgen bereits erhältlich, unter anderem über Amazon. Die ersten beiden Staffeln der Serie sind derzeit außerdem auch über Sky Ticket verfügbar.

Die dritte Staffel von „Westworld“ kommt für das Heimkino mit einigen Extras daher. So beleuchten insgesamt 17 verschiedene Featurettes die Entstehung der aufwendigen HBO-Serie und betrachten die acht Episoden zum Teil noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Eine vierte Staffel ist derzeit bereits in Planung.

Kurze Einblicke in die dritte Staffel von „Westworld“ bietet der Home-Entertainment-Trailer von Warner: