BR-Legende verabschiedet sich in den Ruhestand

TV- und Radiomoderator Christoph Deumling (65) macht nach fast 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk (BR) Schluss.

Zum letzten Mal präsentiert Christoph Deumling an diesem Freitag die „Abendschau“ im BR Fernsehen, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch in München mit. Der Moderator gehe in den Ruhestand.

So begann die BR-Karriere von Christoph Deumling

Deumling startete 1984 beim Bayerischen Rundfunk als „Stadtrundschau“-Moderator. Er machte Karriere auf verschiedenen Radiowellen sowie im Fernsehen. So prägte er unter anderem im Radio die samstägliche Fußball-Kultsendung „Heute im Stadion“. Im BR-Fernsehen steht Deumling seit 2005 in der „Abendschau“ vor der Kamera.

„Im BR habe ich mein berufliches Glück gefunden“, sagte Deumling der Mitteilung zufolge. Und ergänzte: „Mein privates auch.“ Im Jahr 1994 hatte er seine Frau Heike beim Sender kennengelernt.

