In Zukunft auf Youtube: Goldene Kamera-Abgesang mit Gottschalk und Otto

Seit 55 Jahren wird die Goldene Kamera verliehen, 30 Jahre davon wurden im ZDF übertragen. Mit dem klassischen TV-Format ist nun bald Schluss. Die

Am 21. März, 20.15 Uhr, werden auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof mit der Goldenen Kamera Film- und Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Angelegt ist das Ganze, wie in den letzten Jahrzehnten, als große Fernseh-Show im ZDF. Doch in diesem Format ist die Verleihung dieses Jahr zum letzten Mal zu sehen.

Laut Andreas Schoo, Geschäftsführer des Veranstalters Funke Mediengruppe, habe man zusammen mit dem ZDF beschlossen, die Goldene Kamera als klassische TV-Gala nicht weiterzuführen. „Wir glauben fest an die Marke und mit dem ‚YouTube Goldene Kamera Digital Award‘ haben wir bereits ein Format etabliert, das auf fortschreitende Digitalisierung und geänderte Mediennutzung ausgerichtet ist.“ Der YouTube-Award wird erneut im September, auch in Berlin, verliehen.

Die diesjährige Fernseh-Gala wird von Thomas Gottschalk moderiert. Zu Gast sind verschiedene nationale und internationale TV-Schauspieler. Als „Comedy-Legende“ wird Otto Waalkes den Preis für sein Lebenswerk persönlich in Berlin entgegennehmen.