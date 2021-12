Matrix 4, Texas Chainsaw Massacre und Macbeth: Die Trailer der Woche

Anzeige

Zurück in die Matrix, zurück ins Schlachthaus und zurück in das nebelverhangene Schottland: Hier sind die Trailer der Woche.

Matrix: Resurrections

Mit „Matrix: Resurrections“ will die Regisseurin Lana Wachowski das 90er-Jahre-Phänomen und einen der größten Sci-Fi-Klassiker aller Zeiten noch einmal zu neuem Leben erwecken. Die letzte, eher umstrittene Fortsetzung der Reihe mit dem Titel „Matrix Revolutions“ liegt dabei inzwischen 18 Jahre zurück. Aber wie will man nach so langer Zeit daran anknüpfen? Um den vierten Teil der Reihe wird jedenfalls große Geheimniskrämerei veranstaltet, weshalb im Netz bereits ordentlich spekuliert wird.

Bislang ist recht wenig über die Handlung des neuesten Ausflugs in die Matrix bekannt. In dieser Woche erschien jedoch ein neuer Trailer, der einen Vorgeschmack auf das Effekt- und Actionspektakel bietet und erneut zum Rätselraten einlädt. Keanu Reeves und Carrie Anne-Moss kehren dabei jedenfalls in ihren berühmten Rollen als Neo und Trinity zurück. Nach aktuellem Stand soll „Matrix: Resurrections“ am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos starten.

Texas Chainsaw Massacre

In den 70ern sorgte Regisseur Tobe Hooper mit seinem Low-Budget-Horrorfilm „Texas Chainsaw Massacre“ (in Deutschland: „Blutgericht in Texas“) für einen waschechten Skandal, zugleich eroberte er sich aber auch eine große Fangemeinde. Sowohl die turbulente Produktionsgeschichte als auch der abgründige Stoff des Films gingen in die Popkultur ein und zogen zahllose Trittbrettfahrer nach sich.

Nachdem die Schocker-Reihe mittlerweile mehrere Fortsetzungen, Prequels und ein Remake umfasst, zieht der neueste Teil jedoch einen radikalen Strich. „Texas Chainsaw Massacre“ wird die vorherigen nämlich Filme ignorieren und erzählerisch stattdessen direkt an den gleichnamigen Klassiker von 1974 anknüpfen. Sicher ist: Der Mörder Leatherface packt wieder die Kettensäge aus, wie man in dem ersten Trailer sehen kann. Als Autor ist übrigens unter anderem Fede Alvarez beteiligt, der Mann hinter dem viel gelobten und äußerst blutigen „Tanz der Teufel“-Remake. Am 18. Februar 2022 wird „Texas Chainsaw Massacre“ bei Netflix erscheinen.

The Tragedy of Macbeth

Mit einem brachialen neuen Teaser stimmt das Studio A24 auf die Neuverfilmung von Shakespeares „Macbeth“ ein. Darin zückt Oscar-Anwärter Denzel Washington in der Rolle des titelgebenden Tyrannen den Dolch, um seinen König zu ermorden und nach der Krone zu greifen. Der Ausschnitt folgt dabei auf zwei bereits veröffentlichte Teaser, die einen kryptischen Einblick in die schaurige Welt des Königsdramas ermöglichen. Inszeniert wurde die Neuadaption von Joel Coen, einem der Coen-Brüder, die für Werke wie „Fargo“ oder „No Country for Old Men“ bekannt wurden. An der Seite von Denzel Washington spielt die diesjährige Oscar-Gewinnerin Frances McDormand („Nomadland„) dessen machthungrige Gemahlin, die Lady Macbeth.

Coens „The Tragedy of Macbeth“ ist dabei in Schwarz-Weiß und im 4:3 Format gefilmt. Bevor die Theateradaption am 14. Januar 2022 zum Streamen bei Apple TV+ erscheint, soll sie auch in den Kinos zu sehen sein. Ein konkreter Termin steht zwar noch aus, DIGITAL FERNSEHEN konnte den Film allerdings bereits vorab auf der großen Leinwand sehen und verspricht, dass sich dieses Erlebnis gerade aufgrund der enormen Bild- und Klanggewalt des Films lohnt!

