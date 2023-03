Palina Rojinski wieder zu haben

Anzeige

Palina Rojinski (37) hat ihre Verlobung aufgelöst. Das erklärte die Moderatorin und Schauspielerin („Nightlife“, „Willkommen bei den Hartmanns“) in der Nacht zum Freitag auf Instagram.

„Ding Dong… eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar“, schrieb Rojinski. Weitere Angaben machte sie nicht. „Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!“ Rojinski hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit. So kam es im Januar 2022 auch überraschend, als sie in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ eher beiläufig von ihrem Verlobten sprach.

Ex-Verlobter von Palina Rojinski nicht bekannt

Auf die Frage, ob sie schon mal mit jemandem zusammen gewesen sei, der keinen Humor hatte – oder nicht ihren, sagte sie damals: „Tatsächlich nicht. Humor war mir schon immer wichtig, und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen.“ Bis dahin war nichts über ihren Beziehungsstatus bekannt gewesen.

Wer der Verlobte von Palina Rojinski war, blieb unklar.

