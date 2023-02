Paris: beliebte Filmkulisse bei Woody Allen und Netflix

Anzeige

Paris ist eine begehrte Kulisse für Kino-Filme und Serien. Über 7.000 Drehtage verbrachten Kamerateams im vergangenen Jahr zusammengerechnet auf den Straßen der französischen Hauptstadt.

Anzeige

Auf die Frage, in welcher Großstadt am häufigsten Filme und Serien gedreht werden, gibt es eine eindeutige Antwort: Mit einem immensen Vorsprung steht New York ganz oben an der Spitze. In Europa ist London wohl der meistbegehrteste Drehort und in Deutschland ist es natürlich Berlin.

Paris: hier dreht Netflix Serienfortsetzungen

Aber auch Paris ist ein beliebter Ort für Filme- und Serienmacher: 102 Kinofilme und 68 Serien wurden 2022 in Paris gedreht, wie die Stadt mitteilte: etwa für die französischen Kinostreifen „La vie pour de vrai“ von Dany Boon, „Bonnard, Pierre et Marthe“ von Martin Provost und den neuen Streifen „Wasp 22“ von Woody Allen.

Aber auch Streamingplattformen wie Netflix drehen in Paris Serien oft mit Fortsetzungen wie „Emily in Paris“ oder „Lupin“. Für die französischen Fernsehsender ist die Hauptstadt ebenfalls Handlungsort etlicher Produktionen.

Die Stadt Paris setzt bei Drehanfragen auf Umweltfreundlichkeit

Die Stadt Paris fördert die Kinoszene nach eigenen Angaben mit Millionensummen. Unterstützung gibt es für Kurzfilme, die in der Hauptstadt gedreht werden, auch aber für die freie Kinoszene. Angesichts des großen Interesses von Kino und Fernsehen kümmert sich eine spezielle Abteilung der Stadt um die Drehanfragen. Ein Augenmerk liegt inzwischen auch darauf, die Filmdrehs umweltfreundlicher zu gestalten, etwa indem die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge oder Stromgeneratoren begrenzt wird.

Bildquelle: df-paris: Karen Mandau via stock.adobe.com