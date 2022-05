„Pittiplatsch“: Bürger Lars Dietrich singt Geburtstagssong

Anzeige

Für die Kinderfernsehen-Ikone „Pittiplatsch“ gibt es ein eigenes Geburtstagslied – von Musiker und Moderator Bürger Lars Dietrich.

In einem Interview mit der „Superillu“ berichtete er von der Produktion des Songs „Pitti Pitti Birthday“ und seiner emotionalen Beziehung zu der Figur. Am 17. Juni 1962 war der freche Kobold erstmals beim „Sandmännchen“ im Deutschen Fernsehfunk der DDR zu sehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„Ich habe mich tatsächlich sehr mit ihm identifiziert. Sein Humor, all die Frechheiten, die er beging…“, sagte Dietrich der Zeitschrift, die ein Sonderheft zu Pittiplatschs 60. Geburtstag herausbringt. „Er war ja durchaus auch trotzig und alles andere als aalglatt – bekam sich aber immer auch wieder in den Griff und konnte sich entschuldigen. Das macht ihn zu einer wichtigen Figur, gerade für Kinder wie ich eines damals war.“

Der Geburtstagssong „Pitti Pitti Birthday“ erscheint laut Interview am 10. Juni und soll bei einer großen Geburtstagsfeier am 18. Juni im Berliner Tierpark zum ersten Mal live gespielt werden. Schon als Junge sei er ein riesengroßer Fan von Pittiplatsch gewesen, drei „Pittiplatsche“ habe er Zuhause, sagte Dietrich. Er ist unter anderem als Moderator der Kindersendung KiKa Live bekannt, zudem hat er „Hier kommt die Maus“ geschrieben, der in Zusammenarbeit mit Stefan Raab 1996 zu einem Charthit wurde.