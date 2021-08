Plant RTL einen Frontalangriff auf Michael Wendler?

Anzeige

Michael Wendler und der Privatsender RTL gingen letztes Jahr nicht gerade im Guten auseinander. Ein Bekannter des Schlagersängers soll nun möglicherweise im Dschungelcamp schlecht über diesen reden.

Es geht um die für Außenstehende unübersichtlichen Geschäfte des Senders mit dem inzwischen auch dort zur persona non grata gewordenen Schlagersänger Michael Wendler. Medieninformationen suggerieren, dass ein ehemaliger Geschäftspartner, der auch als Ex-Vertrauter bezeichnet wird, an einer neuen Staffel des Formates „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen soll. Timo Berger, so der Name, den vereinzelt Zeitschriften wie die „Bunte“ ins Spiel bringen, habe sich zuletzt als Organisator einer nie durchgeführten Hochzeitsfeier von Michael Wendler und seiner Ehefrau Laura Müller gesehen. Dafür schulde ihm der inzwischen in Florida wohnende Wendler, gegen den in Deutschland nach Medienberichten ein Haftbefehl vorliegt, noch einen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Privatsender RTL, der seit dem letzten Jahr nach eigenen Angaben eine „Qualitätsoffensive im Informationsbereich“ durchführt, scheint sich mit der Verpflichtung eines vermeintlichen Insiders aus dem Umfeld von Michael Wendler nun also auch was dieses Thema angeht Kompetenz an Bord zu holen.