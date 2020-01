„Rosenheim Cop“ Joseph Hannesschläger ist tot

Der beliebte Fernseh- und Theaterdarsteller hatte die Öffentlichkeit erst im Herbst über seinen schwierigen Gesundheitszustand informiert – nun erlag er in einem Hospiz seiner schweren Erkrankung.

Im Alter von 57 Jahren ist Schauspieler Joseph Hannesschläger an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Dabei soll es sich laut „Bild“ um einen neuroendokrinen Tumor des Magen-Darm-Traktes gehandelt haben, der bereits in die Leber gestreut hatte.

An seiner Seite befand sich – wie zur gesamten Zeit seiner Erkrankung – Ehefrau Bettina. Damit geht für Hannesschläger ein Leidensweg zu Ende, auf dem es ihm in den vergangenen Monaten auch an der Kraft gefehlt hatte, seinen Traum von einem Bühnenauftritt in der Komödie des Bayrischen Hofes noch in die Tat umzusetzen.

In der Fernsehshow „Die Rosenheim Cops“ war Joseph Hannesschläger bereits über 20 Jahren zu sehen – Sonderprogrammierungen zur Ehrung des beliebten Darstellers werden wohl angesichts seines Ablebens nicht lange auf sich warten lassen.