Sat.1 mit neuer Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Privatsender Sat.1 unterstützt mit prominenten Stimmen die Aktion der Hilfsorganisation Weißer Ring gegen häusliche Gewalt.

„Das Zuhause soll Schutz und Geborgenheit bieten“, betont TV-Anwalt Ingo Lenßen in der Fernsehkampagne. „Doch in diesen Zeiten lauert die Gefahr vor allem in den eigenen vier Wänden“, mahnt Alina Merkau vom Sat.1-Frühstücksfernsehen. „Jede dritte Frau wird mindestens einmal Opfer von Gewalt“, ergänzt Moderator Jochen Schropp. „Mach‘ Dich laut gegen häusliche Gewalt!“, appelliert schließlich „akte“-Moderatorin Claudia von Brauchitsch.

Mit dem Aufruf und dem Hashtag #machdichlaut will der Sender sensibilisieren. Man wolle ermutigen, laut zu werden, um Übergriffe zu verhindern. Das Opfer-Telefon beim Weißen Ring hat die Nummer 116 006.