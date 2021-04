TV Now: Neuer „Prince Charming“ steht fest

Anzeige

In der dritten Staffel „Prince Charming“ sucht Kim Tränka seinen Traummann. Im Interview verrät er, was ihm in einer Beziehung wichtig ist.

Ein neuer Prinz für eine neue Staffel: Kim Tränka macht sich im Spätsommer bei TV Now auf die Suche nach dem Liebesglück. Dazu lernt er die Single-Männer in sommerlicher Atmosphäre bei Einzel- und Gruppendates auf Kreta kennen. Warum er ausgerechnet im Fernsehen nach einem Partner sucht, hat der Sender ihn selbst gefragt.

Kennenlernen ohne Vorurteile

Als neuer „Prince Charming“ erhofft sich der Automobilkaufmann aus Bremen Dating ohne Vorurteile. Obwohl der natürlichste Weg des Kennenlernens immer noch der direkte Kontakt im Alltag ist, wird gerade diese Möglichkeit durch die Pandemie-Situation zusätzlich erschwert. Auch Social-Media-Profile oder Dating-Apps führen bei der Partnerwahl oft zu einem vorschnellen Urteil. Deshalb sieht Kim Tränka in der Gay-Dating-Show eine Chance, die Dates und das Kennenlernen intensiver wahrzunehmen.

Generell möchte Tränka nur mit Menschen zu tun haben, die treu, ehrlich und respektvoll sind. Daher ist ihm in einer Beziehung nicht nur Humor sehr wichtig, sein zukünftiger Partner sollte ihm auf Augenhöhe begegnen und die gleichen Vorstellungen vom Leben haben. Darüber hinaus hat er auch eine klare Vorstellung vom Beziehungsmodell: „Ich möchte eine monogame Beziehung“, sagt Tränka. „Aber wenn mein Partner, den ich über alles liebe, beispielsweise die Beziehung öffnen möchte, kann man darüber reden. Hauptsache die Fronten sind klar gesetzt und man kommuniziert offen.“

Im Spätsommer können „Prince Charming“-Fans Kim Tränka in neun Folgen auf seiner Liebesreise in Griechenland begleiten. Am Ende jeder Folge muss er entscheiden, wer in der „Gentlemen-Night“ die Show verlassen soll. Bei welchen Männern Kim Herzklopfen bekommt, was ohne sein Beisein in der Villa vor sich geht und ob er am Ende seinen Traummann findet. Anschließend an die Sendung folgt noch eine Wiedersehens-Episode aus TV Now. Später ist die gesamte Staffel auch bei Vox zu sehen.