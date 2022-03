Werner Hansch: Ikke Hüftgold organisiert Abschiedsspiel

Anzeige

Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold organisiert ein Abschiedsspiel für Sportreporter-Legende Werner Hansch (83).

„Wir machen jetzt für ihn sein Abschiedsspiel, weil ich gesagt hab‘: Werner, jeder gute Fußballer kriegt ein Abschiedsspiel, nur du nicht“, sagte Hüftgold alias Matthias Distel (45) in der aktuellen Podcast-Folge von „Bülents kronke Welt der Musik“ von Hit Radio FFH, die seit Freitag abrufbar ist. Das Benefizspiel sei für den 6. Juni in der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen geplant.

Ikke Hüftgold und Werner Hansch haben sich bei „Promi Big Brother 2020“ kennen gelernt. obs/SAT.1/SAT.1/Marc Rehbeck

Olaf Thon und Otto Rehhagel bei Werner Hansch‘ Abschiedsspiel dabei

Unter anderem seien der frühere Nationalspieler Olaf Thon und der langjährige Bundesligatrainer Otto Rehhagel mit dabei. „Wir machen jetzt gerade die Einladungen fertig, und da will ich dem Werner seinen großen Traum seines großen Finales gerne noch mal schenken.“

Hansch war seit seiner Zeit als Radioreporter als „Stimme des Reviers“ bekannt. Angefreundet hätten Hansch und er sich bei einer TV-Sendung im Jahr 2020, sagte Hüftgold.

