15. „GNTM“-Staffel startet noch diesen Monat

Nach der Suche nach Deutschlands bester Drag-Queen widmet sich Heidi Klum ab Ende Januar wieder ihrer gewohnten Show – „Germany’s next Topmodel“.

Die bereits 15. „GNTM“-Staffel steht bei ProSieben in den Startlöchern: Am 30. Januar startet Heidi Klum die Suche nach „Germany’s next Topmodel“ 2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr.

Als Gast-Juroren unter anderem mit dabei: Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich, die amerikanischen Modedesigner „The Blonds“, Star-Fotograf Rankin, der englische Modedesigner Julien MacDonald, sowie die beiden international gefragten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls.

