24-Stunden vom Nürburgring ab jetzt einen Tag lang live auf Nitro

Nitro ist auch in diesem besonderen Jahr exklusiver nationaler TV-Partner des ADAC Total 24h-Rennens auf dem Nürburgring. Resultat dessen ist die Nonstop-Live-Übertragung des größten Autorennens der Welt über einen Zeitraum von 25,5 Stunden.

In wenigen Minuten starten um 14.45 Uhr die diesjährigen 24 Stunden vom Nürburgring. Nitro überträgt das komplette Rennen live im TV. Wie schon im Vorjahr streamt auch TV Now das Rennen in voller Länge online. Ende des Live-Marathons ist am Sonntag, um 16.15 Uhr.

Das RTL-Team am Kommentatoren-Mikro besteht aus Peter Reichert (RTL-Sportreporter und N-TV-Formel 1- Kommentator), Roland Hofmann (RTL-Sportreporter, Kommentator und Moderator Formel 1 bei N-TV) und – neu im Team – Lukas Gajewski (N-TV-Reporter und Moto GP- sowie Langstrecken-Kommentator). Zum Team gehören weiterhin Lina van de Mars (Moderatorin, Mechatronikerin, Rennfahrerin), Eve Scheer (Moderatorin, Schauspielerin, Rennfahrerin), Felix Görner (RTL-Reporter) und Anna Nentwig (RTL-Reporterin).

Aufgrund der besonderen Sicherheits- und Hygienevorschriften in diesem Jahr setzt Nitro das Rennen erstmalig als Remote-Produktion aus Köln um.