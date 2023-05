24 Stunden vom Nürburgring live – Nitro verzichtet diesmal auf Weltrekord

Anzeige

Nitro überträgt auch 2023 als exklusiver TV-Partner das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und bietet auch in diesem Jahr nonstop Live-Rennaction. Einen Weltrekord-Versuch wie in vergangenen Jahren wird es diesmal aber nicht geben. Die Quali läuft bereits an diesem Freitag.

Bevor sich die Piloten auf der Nordschleife am Nürburgring dem Mythos „Grüne Hölle“ stellen, wird heute ab 17 Uhr die Startreihenfolge im Top-Qualifying bestimmt. Wer holt die Pole-Position für das legendäre 24-Stunden-Rennen? Nitro überträgt das gesamte Rennwochenende live im Free-TV.

Die Jagd nach dem Live-TV-Marathon lässt der Sender dieses Jahr aber ruhen. Über einen Zeitraum von 26 Stunden – anstatt 27 im Vorjahr – überträgt der Kölner Sender live aus der „Grünen Hölle“ von Samstag, 20. Mai, um 14.45 Uhr, bis Sonntag, 21. Mai, um 16.40 Uhr. Live aus dem Starting Grid des Nürburgrings begrüßt die Moderatorin und Motorsportlerin Lina van de Mars die Fans zur Marathonsendung bei Nitro.

Die 24 Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt komplett live bei Nitro

Bildquelle: RTL

Fr., 19.5., 13.30 – 14.45 Uhr Qualifying 3 (Anm.:2 und 1 erfolgten bereits am Donnerstag)

Fr., 19.5., 17.00 – 19.45 Uhr Top-Qualifying live bei NITRO & auf RTL+

Sa.-So., 20.-21.5., 14.45 – 16.40 Uhr „Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt“ (Rennstart 16:00 Uhr) live bei NITRO & auf RTL+

Moderation: Lina van de Mars

Experte: Dirk Adorf

Reporter: Eve Scheer, Anna Schröjahr, Alessa Luisa Naujoks, Marcel Klein, Felix Görner, Felix Kohler

Kommentatoren: Lukas Gajewski, Heiko Wasser, Peter Reichert, Dirk Adorf

100 Jahre Le Mans auch bei Nitro

Genauso prestigeträchtig und dieses Jahr noch feierlicher folgt Anfang Juni das weltberühmte 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums baut Nitro seine Vorberichterstattung noch weiter aus und ist am Samstag, den 10. Juni, um 14.45 Uhr, bis Sonntag, den 11. Juni um 16.45 Uhr, live beim historischen Motorsport-Meilenstein im Nordwesten Frankreichs dabei.

Bildquelle: df-24-stunden-rennen: TVNOW

df-24h-vom-nuerburgring-nitro: RTL