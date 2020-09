Ab heute alle „Eis am Stiel“-Filme bei Tele 5

Anzeige

Die „Eis am Stiel“ – Reihe genießt bis heute Kultstatus. Tele 5 zeigt die komplette Reihe der Erotikschinken ab heute Abend als Abschluss der ersten „VOLL5ig“-Reihe. Allerdings gibt es ein kleines Manko.

Ganze acht Teile umfasst der israelische Erotik-Zyklus. Den ersten Teil aus dem Jahr 1978 gibt es heute Abend zur Primetime bei Tele 5 zu sehen. So können Fans noch einmal erleben, wie Benny, Nili, Bobby und Johnny ins Liebeschaos gestürzt werden. Fans müssen allerdings einen Abstrich machen. Wie das Portal Schnittberichte meldet, soll nämlich aufgrund der frühen Sendezeit nur eine leicht zensierte FSK 12 – Fassung von „Eis am Stiel“ laufen. Wer den Marathon anschließend fortsetzen will, für den folgen morgen (ebenfalls ab 20.15 Uhr) die Teile 2 und 3.

Am Sonntag geht der „Eis am Stiel“ – Marathon bereits am Nachmittag weiter. So läuft um 16.55 Uhr „Eis am Stiel 4 – Hasenjagd“, direkt gefolgt von den Teilen 5 bis 8. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet das frivole Treiben zwischen Erotik und Fremdscham dann in „Summertime Blues“ ihr Ende.

Alle Sendetermine bei Tele 5 im Überblick:

18. September

„Eis am Stiel“: 20.15 Uhr

19. September

„Eis am Stiel 2 – Feste Freundin“: 20.15 Uhr

„Eis am Stiel 3 – Liebeleien“: 22 Uhr

20. September

„Eis am Stiel 4 – Hasenjagd“: 16.55 Uhr

„Eis am Stiel 5 – Die große Liebe“: 18.35 Uhr

„Eis am Stiel 6 – Ferienliebe“: 20.15 Uhr

„Eis am Stiel 7 – Verliebte Jungs“: 22 Uhr

„Eis am Stiel 8 – Summertime Blues“: 23.55 Uhr