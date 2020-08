„Abenteuer Freiheit“: Dreiteiliges „Terra X“-Spezial ab heute im ZDF

Anzeige

Über drei Sendungen begleitet die neue „Terra X“-Reihe „Abenteuer Freiheit“ ab heute drei Familien, die den Sprung ins Ungewisse gewagt haben.

In der ersten Folge „Unterwegs auf der Seidenstraße“, die am heutigen Sonntag um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen ist, bricht Familie Schmitt mit ihren zwei kleinen Kindern in einem kleinen Dorf in Oberfranken auf, um mit ihrem selbst ausgebauten LKW die Welt zu entdecken: den Mittleren Osten, Russland, die Mongolei und China – eine Reise auf den Spuren der legendären Seidenstraße. Gut 40.000 Kilometer in zwei Jahren.

Die ersten beiden Teile der Reihe „Abenteuer Freiheit“ sind bereits in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de online, die erste Folge ist ab dem heutigen Sonntag, 9. August, auch auf dem YouTube-Kanal „Terra X Natur & Geschichte“ zu finden. In einer Woche folgt dann mit „Unterwegs am Polarkreis“ der mittlere Teil der Reihe zur gleichen Sendezeit im TV.