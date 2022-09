Abschied von Roger Federer beim Laver Cup live im Free-TV

Anzeige

Der Laver Cup 2022 wird zur großen Bühne für einen der besten Tennisspieler der Geschichte. Roger Federer tritt heute im Doppel mit seinem Erzrivalen Rafael Nadal von der großen Tennisbühne ab.

Wenn Roger Federer in der ausverkauften O2 Arena in London auf den Court zurückkehrt, um sich gleichzeitig zu verabschieden, verpassen die Fans auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports keinen Ballwechsel und keinen dramatischen Moment. Der Streamingdienst Discovery+ und Eurosport 1 im Free-TV übertragen vom 23. bis 25. September alle Spiele des Duells zwischen Team Europa und Team Welt live.

Discovery+ bietet den Fans in Deutschland und Österreich sämtliche Partien des Laver Cups live und auf Abruf im Streaming an. Eurosport 1 überträgt den Laver Cup 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausführlich im Free-TV.

Die Übertragungszeiten bei Eurosport 1 im Free-TV:

Mit Roger Federer verabschiedet sich heute einer der größten Tennisspieler aller Zeiten. Bei seinem letzten Match spielt er heute Abend, ab 21.20 Uhr an der Seite seines Erzrivalen Rafael Nadal im Doppel beim Laver Cup. © Eurosport

Freitag, 23. September 2022 von 13.30 bis 18 Uhr | zwei Einzel

Freitag, 23. September 2022 von 21.15 bis 0 Uhr | ein Einzel und ein Doppel Federer/Nadal vs. Tiafoe/Sock

Samstag, 24. September 2022 von 14 bis 18 Uhr | zwei Einzel

Samstag, 24. September 2022 von 20 bis 0 Uhr | ein Einzel und ein Doppel

Sonntag, 25. September 2022 von 13 bis 21 Uhr | zwei Doppel und zwei Einzel

Bei Discovery+ sind derweil alle Spiele ohne Werbeunterbrechungen live und auf Abruf in voller Länge zu sehen. Für Eurosport und Discovery+ begleiten Philipp Eger, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach und Markus Theil die Partien des Laver Cups 2022 am Mikrofon.

