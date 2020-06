Abstiegs- und CL-Showdown: Letzter Spieltag exklusiv live bei Sky

Die wegen der Corona-Krise unvergleichliche Bundesliga-Saison 2019/2020 steht vor ihrem letzten Spieltag. Dabei wird es vor allem um die Champions League und die Teilnahme an der Relegation gehen.

Werder Bremen droht der erste Abstieg seit 40 Jahren. Vor dem 34. Spieltag stehen sie zwei Punkte hinter Fortuna Düsseldorf, das den Relegationsplatz bekleidet und seinerseits auch nicht mehr darüber hinaus kommen kann. Es geht also einzig und allein um das Erreichen des 16. Platzes für die beiden Kontrahenten. Entschieden wird die Frage, wer ins Relegationsspiel gegen den Dritten der zweiten Bundesliga kommt, im Fernduell.

Werder empfängt den 1. FC Köln (auf Sky Sport Bundesliga 4 HD) und Düsseldorf muss nach Berlin zu Union reisen (auf Sky Sport Bundesliga 5 HD). Zu den zwei Punkten nehmen die Fortunen auch noch eine um vier Treffer besser Tordifferenz mit ins Saisonfinale. Ein Unentschieden würde die Wahrscheinlich, nicht direkt absteigen zu müssen, also bereits beträchltich erhöhen. Bremen müsste dann schon 4:0 gewinnen.

Die beiden Spiele werden wie alle anderen Partien des letzten Spieltags parallel ab 15.30 Uhr ausgetragen. Bereits ab 13.30 Uhr beginnt der „Super Samstag“ auf Sky mit Vorberichten und natürlich auch der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die weiteren Begegnungen lauten:

Wolfsburg – Bayern (Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD)

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

Werder Bremen – 1. FC Köln (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

Union Berlin – Fortuna Düsseldorf (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

SC Freiburg – Schalke 04 (Sky Sport Bundesliga 8 HD)

FC Augsburg – RB Leipzig (Sky Sport Bundesliga 9 HD)

Eintracht Frankfurt – SC Paderborn (Sky Sport Bundesliga 10 HD)

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC (Sky Sport Bundesliga 6 HD)

Bayer 04 Leverkusen – FSV Mainz 05 (Sky Sport Bundesliga 7 HD)

Bei den letzten beiden, hier aufgelisteten Begegnungen kämpfen Mönchengladbach und Leverkusen ebenfalls in einem Fernduell noch um die Teilnahme an der Champions League. Alle neun Spiele sind separat oder in der Konferenz live nur bei Sky zu sehen. Ab 17.30 Uhr läuft dann nochmal die Highlightshow „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Zur gleichen Sendezeit im Free-TV beginnt auch „Wontorra – der Fußballtalk“ auf Sky Sport News HD.

Tags darauf wird Sky ebenso ausführlich über das Saisonfinale der zweiten Liga live berichten. Hierzu erscheint ein weiterer Artikel am Samstagvormittag.