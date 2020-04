Alle Sport1 Fußball-Highlights zu Ostern

Sport1 hat für alle Sport- und vor allem Fußballfans ein Osterpaket geschnürt, so kommt der Sport trotz Corona-Krise nicht zu kurz. Ein Highlight: Der Film zur WM 2014 „Die Mannschaft“.

Am Ostersonntag ab 11 Uhr wird im „Check24 Doppelpass“ über die Auswirkungen der Pandemie auf den Fußball diskutiert, unter anderem mit Ex-Bundesliga-Profi und -Nationalspieler Patrick Helmes. Weiter geht es mit den „Doppelpass Klassikern“ ab 13 Uhr mit Fokus auf Franz Beckenbauer und der neuen Serie „Fußball – Klassiker“ zu großen Momenten in der Klubgeschichte verschiedener Bundesligavereine.

Außerdem bekommen Fußballfans noch einmal die Möglichkeit, den Zauber des WM-Sommers 2014 und die größten Highlights aus der Historie der Fussball-Weltmeisterschaft zu erleben: Am Ostersonntag ab 20.15 Uhr wird im Free-TV der Kinofilm „Die Mannschaft“ gezeigt, der die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 auf dem Weg zum vierten WM-Titel begleitet.

Die neu geschlossene Programm-Kooperation von SPORT1 mit der FIFA umfasst zudem Rechte an der Dokumentation „Match 64“, die die Geschichte des WM-Finales 2014 aus verschiedenen Perspektiven erzählt sowie an dem Chronik-Format „Gold Stars“ mit den größten Highlights der fast 90-jährigen WM-Geschichte. „Match 64“ ist am Ostersonntag ab 19 Uhr zu sehen, die erste Folge der „Gold Stars“ läuft davor um 18 Uhr.

eSports-Highlights wie der dritte Spieltag der „Bundesliga Home Challenge“, dem FIFA 20 eFootball-Turnier der DFL, an diesem Wochenende ab 15.20 Uhr im Livestream auf der Webseite von Sport1 sowie am Ostersamstag ab 15.30 Uhr im Free-TV zählen ebenso zum Oster-Programm auf Sport1.

Die Sport1-Highlights zu Ostern im Überblick:

9. April, 17 Uhr live: Die Sport1 Super League (Gruppenspiele, Halbfinals, Finale)

10. April, 19 Uhr: Red Bull Dokumentation „The Horn“

11. April, 14.30 Uhr: Porsche GT Magazin

11. April, 15.30 Uhr live: FIFA Bundesliga Home Challenge (3. Spieltag)

11. April, 19 Uhr: Red Bull Dokumentation „The Horn“

12. April, 11 Uhr live: „Der Check24 Doppelpass“

12. April, 13 Uhr: Doppelpass Klassiker (Franz Beckenbauer)

12. April, 15 Uhr: „Fußball – Klassiker“ (FC Bayern München Spezial, #1)

12. April, 15.20 Uhr live: FIFA Bundesliga Home Challenge (3. Spieltag)

12. April, 18 Uhr: FIFA WM Klassiker („Gold Stars“)

12. April, 19 Uhr: Doku „Match 64“

12. April, 20.15 Uhr: FIFA WM Klassiker („Die Mannschaft“, WM 2014)

12. April, 22.15 Uhr live: ESL Event (ESL Pro League S11, CS:GO, Grand Final)

13. April, 18.30 Uhr: FIFA WM Klassiker („Gold Stars“)

13. April, 20 Uhr: „Fußball – Klassiker“ (FC Schalke 04 Spezial)